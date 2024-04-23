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12:29, 23 апреля 2024Культура

К госпитализированному Куклачеву не пустили любимого кота

Mash: врачи не пустили в больницу любимого кота Куклачева

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

К госпитализированному народному артисту РСФСР, основателю московского Театра кошек, дрессировщику Юрию Куклачеву не пустили любимого кота. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам сына артиста Дмитрия Куклачева, они хотели устроить отцу сюрприз и привезти в больницу восьмилетнего кота Матроскина, однако врачи не разрешили это сделать. Отмечается, что дрессировщик подобрал питомца на улице, выходил и сделал звездой своего театра. Куклачев-младший подчеркнул, что кот «по-особенному мурлычет и напоминает валенок».

Ранее сообщалось, что у Юрия Куклачева после перенесенного инфаркта возникли проблемы с дыханием.

12 апреля Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца. По словам артиста, его спас хирург с золотыми руками. 17 апреля стало известно, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату.

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