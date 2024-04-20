Стали известны новые подробности о состоянии Куклачева

У Куклачева возникли проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта

У народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек Юрия Куклачева возникли проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта. Новые подробности о состоянии дрессировщика стали известны Shot.

Сообщается, что Куклачев пока с трудом дышит самостоятельно и регулярно использует кислородную маску. Несмотря на это, артист настроен оптимистично.

Сейчас дрессировщик находится в обычной палате. В больнице он проведет еще как минимум десять дней, но врачи могут продлить его пребывание.

12 апреля Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца. По словам артиста, его спас хирург с золотыми руками. 17 апреля стало известно, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату.