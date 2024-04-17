Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:54, 17 апреля 2024Культура

Стало известно об улучшении состояния Куклачева

Дрессировщика Куклачева перевели из реанимации в общую палату

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Состояние госпитализированного народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева улучшилось. Об этом стало известно РИА Новости.

Представитель артиста сообщила агентству, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. По ее словам, состояние дрессировщика стабильно, он хочет поскорее вернуться к работе.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт.

Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов. Кроме того, во время хирургического вмешательства артист пережил остановку сердца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      Путин раскритиковал губернатора российского региона

      Девочка поймала сома рекордных размеров

      Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины

      Катера «Грачонок» пресекли диверсию условного противника

      Ультракороткие волосы станут трендом у женщин летом

      Российские ученые создали уникальные вещества для борьбы с раком

      Стало известно об улучшении состояния Куклачева

      Крымский мост временно перекрыли

      Появились подробности о мародерствах в затапливаемом российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше