Стало известно об улучшении состояния Куклачева

Дрессировщика Куклачева перевели из реанимации в общую палату

Состояние госпитализированного народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева улучшилось. Об этом стало известно РИА Новости.

Представитель артиста сообщила агентству, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. По ее словам, состояние дрессировщика стабильно, он хочет поскорее вернуться к работе.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт.

Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов. Кроме того, во время хирургического вмешательства артист пережил остановку сердца.