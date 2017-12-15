Канье Уэст опрометчиво вышел на улицу в секретных кроссовках

Американского рэпера Канье Уэста сфотографировали на улице в новых кроссовках Yeezy Boost, которых еще нет в продаже. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает HypeBeast.

Выпуск модели 700 Wave Runners был анонсирован в августе, однако в продажу поступили только серые кроссовки. На музыканте обнаружили такую же пару, только в черном цвете.

Фото: Legion-Media

Фото: Legion-Media

Дата выхода обуви и ее стоимость не сообщаются.

В октябре стало известно, что Yeezy анонсировала выпуск коллекции кроссовок Assassin's Creed Origins, названной в честь популярной игры. Линейка вышла 27 октября. В этот же день игра появилась на PS4, Xbox One и ПК. Дизайн обуви создан совместно с командой разработчиков игровой серии.

Yeezy — коллаборация бренда adidas и рэпера Канье Уэста. Уэст начал карьеру дизайнера в 2015 году сотрудничеством с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.