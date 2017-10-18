Yeezy выпустит кроссовки для геймеров

Марка одежды и обуви Yeezy анонсировала выпуск коллекции кроссовок Assassin's Creed Origins, названной так же, как и популярная игра. Об этом сообщает HighSnobiety.

Отмечается, что линейка выйдет 27 октября. В этот же день игра появится на PS4, Xbox One и ПК. Создатели обуви разрабатывали ее дизайн совместно с командой разработчиков игровой серии.

«Было так здорово работать с Ubisoft во время создания Assassin's Creed Origins. Для меня кроссовки — целая культура. Здорово объединить ее вместе с популярной игрой, а также создать обувь с богатой историей», — отметил британский дизайнер Доминик Лоуман, который создавал дизайн обуви.

Фото: Yeezy

Франшиза Assassin’s Creed включает в себя девять видеоигр, а также дополнения к ним, книги и комиксы. Главный герой — Дезмонд Майлс, потомок ассасинов. С помощью аппарата, который считывает память предков из ДНК, он переживает историю своих предшественников.

Yeezy — коллаборация бренда adidas и рэпера Канье Уэста. Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви.