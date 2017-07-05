По Assassin's Creed снимут анимe

Кинопродюсер Ади Шанкар (Adi Shankar) объявил, что работает над аниме-адаптацией игровой серии Asassin’s Creed. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 5 июля.

«Я рад сообщить, что выбрал свой следующий проект! Я играл в первую часть Assasin’s Creed, когда только переехал в Лос-Анджелес. На тот момент я никого не знал в индустрии и даже представить себе не мог, что однажды Ubisoft попросит меня взять вселенную Assassin’s Creed и создать на ее основе оригинальную историю в жанре аниме», — написал Шанкар в соцсети.

Материалы по теме «Мне интересно играть мутных, морально сложных героев» Майкл Фассбендер о «Кредо убийцы» и режиссере, который сделал его звездой

Вероятно в сериале появятся новые персонажи, которые ранее не фигурировали в играх серии.

Помимо этого, Шанкар работает над мультипликационным сериалом по игре Castlevania для Netflix. Первый сезон увидит свет в 2017 году, а выход второго запланирован на 2018-й. Сценарий для них создал британский писатель и сценарист комиксов Уоррен Эллис (Warren Ellis).

В марте 2017 года глава медиаотдела Ubisoft заявил, что студия планирует снять сериал по мотивам Assassin's Creed. По его словам, компания объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным.