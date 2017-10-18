Puma выпустила «алкогольную» коллекцию кроссовок

Спортивная марка Puma совместно с берлинским магазином уличной одежды Solebox создала новую коллекцию кроссовок Champagne Pack. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Хорошее шампанское — это шампанское, которым вы гордитесь и делитесь с друзьями. Но время от времени вы создаете великолепное шампанское. Отличный продукт, совершенный во всех отношениях», — описали линейку представители Solebox.

Стельки в обуви имитируют пробки в бутылках от вина и шампанского. В России кроссовки будут доступны для покупки с 19 октября.

Фото: Puma

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

В середине сентября американская певица Селена Гомес, которая ведет самый популярный Instagram-аккаунт, стала новым представителем компании Pumа.