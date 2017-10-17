Для Дейенерис из «Игры престолов» создали драконьи кроссовки

Американская спортивная марка Nike выпустила кроссовки для героини сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает HypeBae.

Дизайн модели Classic Cortez Blur/Bio Beige-Light Orewood Brown напоминает золотистую чешую дракона. Подошва и задник декорированы гладкими вставками персикового цвета. Кроссовки можно купить за 90 долларов в американских онлайн-магазинах.

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«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Кроссовки Cortez были созданы к Олимпийским играм 1972 года и стали первой моделью беговой обуви фирмы.