Джон Сноу напугал свою невесту отрубленной головой в холодильнике

В эфире британской передачи Jonathan Ross Show актер Кит Харингтон рассказал о шутке, с помощью которой разыграл свою невесту Роуз Лесли, известную по роли одичалой Игритт в сериале «Игра престолов». Ролик был опубликован на YouTube-канале передачи.

На видео демонстрируют запись первоапрельской шутки: Лесли подходит к холодильнику, отпрыгивает от него и с криком падает на пол — девушка увидела отрубленную голову Харингтона. По словам самого актера, таким образом он хотел разыграть ее на первое апреля.

Харингтон отметил, что шутка оказалась неудачной и довела Лесли до слез. В итоге ему в срочном порядке пришлось делать ей предложение. «Она сказала, что если я попытаюсь провернуть такое еще раз, то на этом все. Я подумал, что это подразумевает свадьбу», — признался он.

Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в «Игре престолов». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.