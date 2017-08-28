Джона Сноу и Дейенерис превратили в героев «Служебного романа»

В сети набирает популярность ролик, в котором главные герои сериала «Игра престолов» Джон Сноу и Дейенерис Таргариен предстали в образе персонажей из советского фильма «Служебный роман» Анатолия Новосельцева и Людмилы Калугиной. Видео опубликовано на YouTube-канале Ксении Чайки.

Девушка использовала кадры из седьмого сезона «Игры престолов», в которых главные герои наконец-то встретились и разговаривают друг с другом. В озвучке были использованы знаменитые фразы из фильма, в том числе вопрос Новосельцева о собирании грибов.

Ранее журналист заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон удивительно похож на создателя цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу сериала, Джорджа Мартина в молодости.