В сети поразились сходству Джона Сноу с создателем «Игры престолов»

Сотрудник BuzzFeed Райан Бродерик заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон удивительно похож на создателя цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу сериала, Джорджа Мартина. Бродерик опубликовал снимки в сравнении в Twitter. После этого, как отмечает The Independent, микроблогеры словно потеряли голову.

Пост Бродерика вызвал ажиотаж в Twitter. Запись собрала больше 50 тысяч ретвитов и свыше сотни тысяч лайков.

Пользователи удивляются тому, как раньше не обнаружили внешнего сходства. Некоторые предполагают, что схожесть черт не может быть случайной.

Микроблогеры шутят, что наконец-то разрешилась интрига вокруг происхождения Джона Сноу. Фанаты сериала регулярно спорят о родителях одного из главных героев. Согласно самой популярной версии, Сноу — сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк, но не все с ней согласны. «Не Таргариен, а Мартин», — иронизирует микроблогер Диана Крамер.

Юзеры разыскали и другие фотографии Джорджа Мартина в молодости и удостоверились в том, что сходство с Харингтоном не выдумка.

«Это очень, очень странно», — констатируют юзеры.

Ни писатель, ни авторы или актеры «Игры престолов» пока не комментировали разговоры о неслучайном сходстве.