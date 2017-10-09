Автор заставки к «Игре престолов» снял видеоролик для швейцарских часовщиков

Видео: Audemars Piguet / YouTube

Швейцарская часовая мануфактура Audemars Piguet, производитель сложных и ювелирных часов класса люкс, представила новый фильм о бренде «Изготовлено в Ле-Брассю». Он снят режиссером Патриком Клером из компании Elastic, создателем титров для фильмов и телесериалов «Игра престолов», «Настоящая кровь», «Настоящий детектив», «Остановись и гори» и «Сорвиголова». Ролик посвящен часовому искусству и природе: в частности, проводятся параллели между структурой кристаллов льда и деталями часового механизма, упоминаются основатели компании Жюль-Луи Одемар и Эдвард-Аугуст Пиге, а также продемонстрированы панорамные планы окрестностей местечка Ле-Брассю, где расположена мануфактура.