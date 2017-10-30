Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy

Видео: Collin Abroadcast / YouTube

Американский блогер Collin Abroadcast показал на своем YouTube-канале единственный, по его словам, в мире магазин подделок Yeezy.

Магазин расположен в китайском городе Вэньчжоу. Автор ролика показывает стены и двери бутика, на которых расположены логотип и популярные модели марки Yeezy. Он отметил, что кроссовки Yeezy Boost и одежда в фейковом магазине продаются в различных ценовых категориях и различаются качеством.

Yeezy — коллаборация бренда adidas и рэпера Канье Уэста. Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви.