Versace переманил у Канье Уэста дизайнера кроссовок

Главным дизайнером кроссовок марки Versace станет бывший сотрудник принадлежащего рэперу Канье Уэсту бренда Yeezy. Об этом сообщает HighSnobiety.

Салех Бембери с ноября 2015 года занимался разработкой внешнего вида люксовых моделей Yeezy, вошедшими в третью и четвертую коллекции Уэста (Season 3 и Season 4 в терминологии марки).

Канье Уэст начал карьеру дизайнера в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви.

В конце февраля 2017 года в продажу поступила обновленная линейка кроссовок Yeezy Boost 350 V2. Они выполнены из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшены создающей легкий контраст бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350. Полупрозрачная подошва и боковые вставки выполнены из термопластичного полиуретана.

Весной 2017 года Уэст представил линейку украшений в дополнение к коллекции одежды YeezySeason 4. Источником вдохновения для него послужило флорентийское искусство XIV столетия.