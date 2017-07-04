Канье Уэст выпустил фирменные носки

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил линейку аксессуаров в дополнение к новой коллекции одежды — YeezySeason 5. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Highsnobiety.

В ней представлены фирменные носки, бейсболки и сумки с надписью Calabasas. Аксессуары выполнены в приглушенной цветовой гамме: от оливкового и зеленого до бордового и черного. Цены на новинки пока не названы, дата релиза еще не определена.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви.

В конце февраля 2017 года в продажу поступила обновленная линейка кроссовок Yeezy Boost 350 V2. Они выполнены из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшены создающей легкий контраст бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350. Полупрозрачная подошва и боковые вставки выполнены из термопластичного полиуретана.

Весной 2017 года Уэст представил линейку украшений в дополнение к коллекции одежды YeezySeason 4. Источником вдохновения для него послужило флорентийское искусство XIV столетия.