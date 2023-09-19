Байден назвал Путина диктатором

Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором

Президент США Джо Байден снова пытался оскорбить президента России Владимира Путина и назвал его диктатором. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В своем выступлении на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден подчеркнул, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин». При этом российский лидер уже отвечал на подобные слова поговоркой «кто как обзывается, тот так и называется».

Американский лидер добавил, что экс-президент США Дональд Трамп склоняется перед Россией. «Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут», — отметил он.

Весной 2022 года Байден посчитал Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». 26 марта Байден оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями.

