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13:33, 26 апреля 2024Мир

Швеция превысит требования НАТО по расходам на оборону

Bloomberg: Швеция увеличит расходы на оборону, превысив требования НАТО

Фото: IMAGO / Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Швеция увеличит расходы на оборону до 2,6 процента ВВП, превысив требования для стран-членов НАТО в 2 процента национального дохода. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство указывает, что Швеция к 2030 году увеличит ежегодный оборонный бюджет на 53 миллиарда крон (4,9 миллиарда долларов). Соответствующее решение было принято шведским парламентом в качестве превентивной меры в случае, если «российская агрессия выйдет за пределы Украины», указали в Стокгольме.

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23 апреля стало известно, что Великобритания увеличит расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП, что сделает ее оборонный бюджет самым большим в мире после США.

Ранее Норвегия решила удвоить расходы на оборону к 2036 году.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о повышении расходов на оборону до 2,4 процента от ВВП королевства.

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      Глеб Бажуткин
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