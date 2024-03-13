Расходы Дании на оборону превысят требования для стран НАТО

Дания увеличит расходы на оборону до 2,4 процента ВВП, что выше требований НАТО

Дания увеличит расходы на оборону до 2,4 процента от ВВП страны. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный показатель станет выше, чем требования НАТО по военным расходам для стран-членов альянса.

«Общий оборонный бюджет, включая помощь Украине, составит 2,4 процента от ВВП Дании в этом году и в 2025 году», — констатировала премьер.

Кроме того, в целях укрепления военного потенциала Дания увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год, которая составляет почти 6 миллиардов евро. По его словам, из-за этой проблемы Берлин рискует не выполнить требование НАТО о минимум двух процентах по тратам на оборону.