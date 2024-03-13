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14:39, 13 марта 2024Мир

Расходы Дании на оборону превысят требования для стран НАТО

Дания увеличит расходы на оборону до 2,4 процента ВВП, что выше требований НАТО

Фото: Liselotte Sabroe / Reuters

Дания увеличит расходы на оборону до 2,4 процента от ВВП страны. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный показатель станет выше, чем требования НАТО по военным расходам для стран-членов альянса.

«Общий оборонный бюджет, включая помощь Украине, составит 2,4 процента от ВВП Дании в этом году и в 2025 году», — констатировала премьер.

Кроме того, в целях укрепления военного потенциала Дания увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год, которая составляет почти 6 миллиардов евро. По его словам, из-за этой проблемы Берлин рискует не выполнить требование НАТО о минимум двух процентах по тратам на оборону.

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      Виктория Кондратьева
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