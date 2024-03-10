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11:49, 10 марта 2024Мир

Министр обороны Германии заявил о дыре в бюджете бундесвера

Министр обороны ФРГ Писториус заявил о дыре в 6 млрд евро в бюджете бундесвера
СюжетМинобороны:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год размером до 6 миллиардов евро. Об этом сообщает Bild.

Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО по тратам на оборону минимум двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП), указано в материале.

Уточняется, что минфин ФРГ закладывает на расходы на оборону в следующем году 52 миллиарда евро. По подсчетам издания, этой суммы не хватит почти ни на что, кроме эксплуатационных издержек, таких как зарплаты военнослужащим, отопление казарм и ремонт техники. В то время как на инвестиции в создание новых вооружений останутся «жалкие» 500 миллионов евро.

Среди проектов германских вооруженных сил, вопросы финансирования которых пока находятся в подвешенном состоянии, названо размещение боеспособной бригады в Литве, на что необходимо пять миллиардов евро. На эти цели пока не выделили ничего, отмечает издание.

В феврале глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому расходы Германии на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5 процента от ВВП.

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      Игорь Дмитров
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