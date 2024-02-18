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10:00, 18 февраля 2024Мир

Германия пообещала больше тратить на оборону

Глава МО ФРГ Писториус: расходы на оборону могут вырасти до 3,5 процента от ВВП

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в оборонной сфере, поэтому военные расходы Германии могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5 процента от ВВП. Об этом заявил глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус, сообщает агентство Bloomberg.

При этом министр отметил, что конкретные цифры по объемам инвестиций в собственную оборонную промышленность будут зависеть от экономической ситуации в Германии. Писториус также выразил надежду, что этому примеру последуют и другие члены НАТО, чтобы достичь выполнения обязательства в два процента расходов на оборону от ВВП каждого участника западного военного блока.

17 февраля Писториус рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. По его мнению, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось. Он считает, что Москва якобы захотела восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. В связи с этим, как считает министр, «эффективное сдерживание является страхованием жизни для Европы».

Ранее Германия пообещала оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. В частности, ФРГ также продолжит содействовать повышению совместимости Вооруженных сил Украины с силами государств НАТО. Кроме того, Германия гарантировала Украине помощь в области информационной безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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