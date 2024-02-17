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21:12, 17 февраля 2024Мир

В Германии посоветовали готовиться к многолетнему конфликту с Россией

Писториус посоветовал западным странам готовиться к долгому конфликту с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. Об этом глава ведомства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТАСС.

«В ближайшие десятилетия мы будем вынуждены жить с разделительными линиями в Европе — с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой — авторитарная и разжигающая войны Россия», — заявил он.

По мнению Писториуса, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось. Он считает, что Москва якобы захотела восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. В связи с этим, как считает министр, «эффективное сдерживание является страхованием жизни для Европы».

Ранее Писториус заявил, что Германия в скорейшем времени отправит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов евро. Также сообщалось, что ФРГ подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Уточнялось, что это произойдет во время предстоящего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.

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      Марина Совина
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