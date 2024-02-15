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18:54, 15 февраля 2024Мир

Германия пообещала отправить Украине новый пакет военной помощи

Глава МО ФРГ Писториус: Берлин отправит Киеву пакет помощи на сумму 100 млн евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия в скорейшем времени отправит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов евро. Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.

По словам министра, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на своей встрече с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским пообещал ему, что Берлин передаст Киеву промежуточный пакет помощи, в который войдут бронемашины, бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинские принадлежности и комплекты запасных частей для вооружения.

«В целом, мы очень близки к тому, что происходит на Украине, и к тому, что нужно Украине», — констатировал Писториус.

Ранее стало известно, что ФРГ подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Уточняется, что это произойдет во время предстоящего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Германию.

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      Дарья Балацкая
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