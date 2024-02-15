Германия подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины

DPA: Шольц подпишет соглашение о гарантиях безопасности в ходе визита Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц подпишет двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в ходе визита президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Источник прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Германию и сообщил о планах немецкого правительства подписать соглашение о гарантиях безопасности в ходе двусторонней встречи.

«Ожидается, что на ней, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности», — заявил источник.

В ноябре 2023 офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Германией о гарантиях безопасности. Отмечалось, что соглашение будет касаться долгосрочного финансирования, военных поставок, обучения солдат и передачи разведданных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины в ходе визита Зеленского в Париж 16 января. Франция станет второй страной, заключившей двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.