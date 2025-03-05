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12:49, 5 марта 2025Мир

Макрон решил обратиться к французам на фоне мировых проблем

Макрон 5 марта обратится к французам на фоне серьезных мировых проблем
Семен Александров (редактор)

Фото: Pool / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к французам на фоне серьезных мировых проблем. Об этом в среду, 5 марта, он объявил на своей странице в соцсети X.

«Дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьезными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером», — сказал политик.

Ранее французский лидер сообщил, что пытался отговорить президента США Дональда Трампа от идеи срочного прекращения огня на Украине. Он заявил, что в ходе визита в Вашингтон он призвал американского коллегу изменить свою позицию в пользу перемирия для операций в воздухе и на море.

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