Макрон отверг хрупкое перемирие на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине, сообщает BFM TV.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины», — подчеркнул он, добавив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом», и не может быть «капитуляцией» для Киева.

Ранее The New York Times сообщила, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пять дней уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к главе США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.

По данным издания, Макрон и Стармер предлагали Зеленскому вернуться в Белый дом, чтобы помириться с американским президентом. По словам источников, затем они отказались от этой идеи и пришли к выводу, что сторонам надо «остыть».