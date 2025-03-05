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21:44, 5 марта 2025Мир

Стармер и Макрон уговаривали Зеленского вернуться в Белый дом после ссоры с Трампом

NYT: Макрон и Стармер пять дней уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пять дней уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к главе США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на британского и французского чиновников.

По данным издания, Макрон и Стармер предлагали Зеленскому вернуться в Белый дом, чтобы помириться с американским президентом. По словам источников, затем они отказались от этой идеи и пришли к выводу, что сторонам надо «остыть».

«Но это стало началом пяти дней подталкивания и советов от Стармера и французского президента Эммануэля Макрона», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит».

28 февраля украинский политик приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось ссорой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

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