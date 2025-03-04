В Белом доме возмутились поведением Зеленского

Белый дом: Зеленский укусил руку, которая его кормит

Президент Украины Владимир Зеленского «укусил руку, которая его кормит». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

Она подчеркнула, что американцы уже устали финансировать украинский конфликт. «Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — сказала Левитт.

Она также высказалась о сорванной сделке по ресурсам, отметив, что украинский лидер был очень близок к подписанию соглашения, но вместо этого «поставил телегу впереди лошади».

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

После этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленский должен извиниться перед Трампом. По его словам, встреча политиков обернулась фиаско из-за поведения украинского лидера.