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22:37, 5 марта 2025Мир

Макрон анонсировал встречу начальников штабов для обсуждения гарантий Украине

Макрон: Франция соберет начальников штабов стран-гарантов мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Париж соберет начальников штабов стран, готовых гарантировать мир на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFM TV.

«На следующей неделе Франция соберет в Париже начальников генеральных штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине», — отметил он.

Ранее стало известно, что в проекте мирного договора Москвы и Киева в апреле 2022 года гарантами безопасности Украины должны были стать Россия, США, Великобритания и Китай. Отмечается, что Кремль выступил с инициативой также включить в договор Белоруссию в качестве одной из стран-гарантов, а украинские делегаты предложили добавить Турцию.

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