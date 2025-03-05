Макрон анонсировал встречу начальников штабов для обсуждения гарантий Украине

Макрон: Франция соберет начальников штабов стран-гарантов мира на Украине

Париж соберет начальников штабов стран, готовых гарантировать мир на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFM TV.

«На следующей неделе Франция соберет в Париже начальников генеральных штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине», — отметил он.

Ранее стало известно, что в проекте мирного договора Москвы и Киева в апреле 2022 года гарантами безопасности Украины должны были стать Россия, США, Великобритания и Китай. Отмечается, что Кремль выступил с инициативой также включить в договор Белоруссию в качестве одной из стран-гарантов, а украинские делегаты предложили добавить Турцию.