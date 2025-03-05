В Европарламенте предложили создать армию ЕС, а Каллас назначить главой МИД

В Европейском парламенте (ЕП) предложили создать единую армию Европейского союза (ЕС), а также прорабатывают вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«План (...) призывает сделать Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС; создать общую европейскую армию и расширить полномочия Евросоюза в сфере обороны», — приводит издание текст рассматриваемого проекта.

Дополнительно уточняется, что этот проект будет предложен лидерам Европейского союза в преддверии внеочередного саммита сообщества, который состоится 6 марта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обратится к французам на фоне серьезных мировых проблем. По его словам, мир сейчас переживает времена «великой неопределенности» и «сталкивается с самыми серьезными проблемами», из-за чего он и хочет выступить перед гражданами.