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14:00, 5 марта 2025Мир

В Европарламенте предложили создать армию ЕС

В Европарламенте предложили создать армию ЕС, а Каллас назначить главой МИД
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

В Европейском парламенте (ЕП) предложили создать единую армию Европейского союза (ЕС), а также прорабатывают вариант назначения верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас полноценной главой МИД. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«План (...) призывает сделать Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС; создать общую европейскую армию и расширить полномочия Евросоюза в сфере обороны», — приводит издание текст рассматриваемого проекта.

Дополнительно уточняется, что этот проект будет предложен лидерам Европейского союза в преддверии внеочередного саммита сообщества, который состоится 6 марта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обратится к французам на фоне серьезных мировых проблем. По его словам, мир сейчас переживает времена «великой неопределенности» и «сталкивается с самыми серьезными проблемами», из-за чего он и хочет выступить перед гражданами.

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