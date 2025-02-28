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19:46, 28 февраля 2025Мир

Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

Макрон: Отказ Европы размещать войска на Украине является большой ошибкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Отказ европейских стран размещать свои войска на Украине является большой ошибкой, заявил на брифинге президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал Елисейского дворца.

«Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было утверждение "никаких войск никогда на земле"», — сказал глава Пятой республики.

Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что национальные интересы предполагают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над европейскими странами.

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