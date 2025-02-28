Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

Отказ европейских стран размещать свои войска на Украине является большой ошибкой, заявил на брифинге президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал Елисейского дворца.
«Я думаю, что главной ошибкой, которая была допущена в самом начале, было утверждение "никаких войск никогда на земле"», — сказал глава Пятой республики.
Ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что национальные интересы предполагают создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над европейскими странами.