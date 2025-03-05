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22:24, 5 марта 2025Мир

Макрон допустил размещение европейских войск на Украине

Макрон допустил размещение контингентов европейских войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил размещение контингентов европейских войск на Украине, передает BFM TV.

Он допустил размещение европейских военных в стране. По мнению политика, европейские войска могут появиться на Украине после подписания мирного соглашения. «Мир на Украине, возможно, наступит благодаря размещению европейских сил», — предположил глава Франции.

Ранее Макрон заявил, что отказ европейских стран размещать свои войска на Украине является большой ошибкой.

Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину.

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