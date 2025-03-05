Макрон допустил размещение европейских войск на Украине

Макрон допустил размещение контингентов европейских войск на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил размещение контингентов европейских войск на Украине, передает BFM TV.

Он допустил размещение европейских военных в стране. По мнению политика, европейские войска могут появиться на Украине после подписания мирного соглашения. «Мир на Украине, возможно, наступит благодаря размещению европейских сил», — предположил глава Франции.

Ранее Макрон заявил, что отказ европейских стран размещать свои войска на Украине является большой ошибкой.

Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину.