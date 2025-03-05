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22:36, 5 марта 2025Мир

Макрон анонсировал дискуссию о применении ядерного оружия Франции

Макрон начнет дебаты о защите Евросоюза ядерным оружием Франции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. Его слова приводит BFM TV.

Макрон заявил, что начнет стратегические дебаты на тему защиты союзников по Евросоюзу ядерным оружием Франции. «Что бы ни случилось, решение об использовании ядерного оружия всегда останется за президентом республики», — подчеркнул он.

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Ранее Макрон отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине. Ранее The New York Times написала, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пять дней уговаривали украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к главе США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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