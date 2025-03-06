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12:59, 6 марта 2025Мир

В Кремле оценили обращение Макрона к французам

Песков: Кремль оценивает обращение Макрона к нации как конфронтационное
Семен Александров (редактор)

Фото: JUSTIN TALLIS / Pool / Reuters

Кремль оценивает вчерашнее обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации как конфронтационное. Выступления французского лидера оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Выступление, действительно, чрезвычайно конфронтационное», — сказал официальный представитель Кремля. По его словам, оно создает ощущения, что Париж хочет продолжения конфликта.

Песков также указал на ряд неточностей в заявлениях президента Франции, в том числе по урегулирования украинского конфликта.

Ранее Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Французский политик такжезаявил о существовании «российской угрозы». Он назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

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