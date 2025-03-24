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10:09, 24 марта 2025Мир

Российская делегация прибыла к месту переговоров с представителями США

Российская делегация прибыла к месту переговоров с США в Эр-Рияде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Российская делегация прибыла к месту переговоров с представителями США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 24 марта

Переговоры пройдут в гостинице Ritz-Carlton в закрытом формате. Представители стран обсудят урегулирование украинского конфликта.

По словам корреспондента РИА Новости, фото- и видеосъемка запрещены. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других людей покинуть территорию отеля.

Ранее стало известно, что российскую сторону на предстоящих переговорах представят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской делегации будут присутствовать представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

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