Раскрыто время начала переговоров России и США по Украине

Переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии начнутся в 10:00 мск

Переговоры российской и американской делегаций по урегулированию ситуации на Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начнутся в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Встреча делегаций России и США пройдет в отеле The Ritz-Carlton и начнется в 10 утра по мск», — передает агентство.

Российскую делегацию будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. С американской стороны будут присутствовать представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. По словам главы Минобороны Украины Рустема Умерова, на встрече планировалось проработать «ряд сложных технических вопросов». В состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и представитель военно-морских и военно-воздушных сил.

19 марта советник главы Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц анонсировал встречу технических групп России и США в Эр-Рияде для обсуждения реализации частичного прекращения огня.