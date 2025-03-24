Член российской делегации прокомментировал ход переговоров с США

Сенатор Карасин: переговоры США и России в Эр-Рияде подходят к концу

Переговоры США и России в саудовском Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине подходят к концу. Об этом сообщил член российской делегации сенатор Григорий Карасин, его цитирует РИА Новости.

«Мы завершаем переговоры», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская и американская делегация возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде после перерыва на обед.

В понедельник, 24 марта, стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.