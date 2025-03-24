Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 24 марта 2025Мир

Член российской делегации прокомментировал ход переговоров с США

Сенатор Карасин: переговоры США и России в Эр-Рияде подходят к концу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Переговоры США и России в саудовском Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине подходят к концу. Об этом сообщил член российской делегации сенатор Григорий Карасин, его цитирует РИА Новости.

«Мы завершаем переговоры», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская и американская делегация возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде после перерыва на обед.

В понедельник, 24 марта, стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

    Обсудить
    Последние новости

    «Вызвали огонь на себя». Спецназ ВСУ пошел на штурм опорного пункта российских пограничников. Их пытались забросать гранатами

    Госсекретарь США высказался о разрешении конфликта на Украине

    В Кремле ответили на вопрос о подписании документов после переговоров с США

    В Британии рассказали об игнорировании Вэнсом одного предложения Зеленского

    Карпин заявил об отсутствии в сборной России Роналду и Месси

    Раскрыто неочевидное последствие курения

    Найдены виновные в подорожании аренды жилья

    Бывшая королева красоты Шотландии покусала охранников и лишилась титула

    Зеленский прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в «Большую семерку»

    Известный телеведущий рассказал о побеге из дома в 16 лет из-за родителей-свингеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше