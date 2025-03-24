Российская и американская делегация вернулись к переговорам после обеда

Российская и американская делегация возобновили переговоры в саудовском Эр-Рияде после перерыва на обед. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
«Переговоры возобновились, стороны продолжили консультации после краткого перерыва на обед», — рассказал собеседник агентства.
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Ранее стало известно, что делегации России и США ушли на второй перерыв.
В понедельник, 24 марта, начался новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.