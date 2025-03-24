Делегации России и США ушли на второй перерыв

Делегации России и США в Эр-Рияде ушли на второй перерыв

Делегации России и США, участвующие в переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, ушли на второй перерыв. Об этом сообщает ТАСС.

«Вторая часть российско-американских переговоров продлилась всего час. Как отметил источник, стороны возобновят консультации "через некоторое время"», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что до этого также стороны прерывались в 13 часов. Время первого перерыва составило порядка полутора часов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверями. При этом дипломат призвала не ожидать прорывов от проходящей встречи, поскольку работа делегаций идет сразу по нескольким направлениям.