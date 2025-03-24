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16:16, 24 марта 2025Мир

МИД раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Захарова: Переговоры России и США в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверями
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверями. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Они [переговоры] проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что не стоит ждать прорывов от проходящей встречи России и США, поскольку работа делегаций идет сразу по нескольким направлениям.

24 марта в гостинице Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры российской и американской делегаций. Россию на них представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед переговорами сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля.

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