МИД раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Захарова: Переговоры России и США в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверями

Переговоры между экспертными группами России и США в Эр-Рияде проходят за закрытыми дверями. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Они [переговоры] проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что не стоит ждать прорывов от проходящей встречи России и США, поскольку работа делегаций идет сразу по нескольким направлениям.

24 марта в гостинице Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд начались переговоры российской и американской делегаций. Россию на них представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед переговорами сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля.

