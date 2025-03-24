Захарова раскрыла ожидания от переговоров России и США по Украине

Захарова: От переговоров России и США в Эр-Рияде не нужно ждать прорывов

От проходящих в Эр-Рияде переговоров России и США не нужно ждать прорывов, поскольку работа делегаций идет по нескольким направлениям. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Работа делегаций проходит за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов [от переговоров], сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям. И это одно из них», — отметила дипломат.

Ранее сенатор Григорий Карасин, представитель российской делегации, сообщил, что переговоры с США в Эр-Рияде проходят творчески. По его словам, диалог сторон находится в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные и злободневные для обеих стран вопросы.

24 марта, в 10 утра по московскому времени, начались переговоры технических групп России и США по реализации частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговли зерном, нефтью и газом. Отмечается, что встреча проходит в закрытом формате, фото- и видеосъемка запрещены. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля Ritz-Carlton, в котором проходят переговоры.