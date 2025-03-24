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14:08, 24 марта 2025Мир

Представитель российской делегации оценил ход переговоров с США

Сенатор Карасин: Переговоры с США в Эр-Рияде проходят творчески
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходят творчески. Об этом заявил представитель российской делегации Григорий Карасин, сообщает «Интерфакс».

«Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается», — сказал сенатор.

По его словам, переговоры находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные и злободневные для обеих сторон вопросы.

24 марта начался новый этап переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее стало известно, что после трехчасовых обсуждений делегации обеих сторон ушли на перерыв.

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