Представитель российской делегации оценил ход переговоров с США

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходят творчески. Об этом заявил представитель российской делегации Григорий Карасин, сообщает «Интерфакс».
«Важно все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удается», — сказал сенатор.
По его словам, переговоры находятся в самом разгаре, а их ключевыми темами стали актуальные и злободневные для обеих сторон вопросы.
24 марта начался новый этап переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Ранее стало известно, что после трехчасовых обсуждений делегации обеих сторон ушли на перерыв.