Делегации России и США после обсуждения Украины ушли на перерыв

Делегации России и США ушли на перерыв после трех часов переговоров по Украине

Делегации России и США ушли на перерыв после трехчасовых обсуждений на переговорах в саудовском Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Стороны в ближайшее время продолжат переговоры», — передает агентство.

24 марта стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.