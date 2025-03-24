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13:40, 24 марта 2025Мир

Делегации России и США после обсуждения Украины ушли на перерыв

Делегации России и США ушли на перерыв после трех часов переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Делегации России и США ушли на перерыв после трехчасовых обсуждений на переговорах в саудовском Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«Стороны в ближайшее время продолжат переговоры», — передает агентство.

24 марта стартовал новый раунд переговоров России и США. Российскую сторону представляют сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепартамента США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности.

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