Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 5 мая 2025Мир

В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но конкретики по дате нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима, однако конкретики по ее срокам пока нет. Об этом этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что встреча лидеров стран явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, несомненно, необходима. Она должна быть подготовлена соответствующим образом, требуются усилия на самых разных уровнях. Также необходимо продолжение контактов, которые были запущены и продолжаются до сих пор», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что конкретики касаемо даты и места возможной встречи глав государств пока нет.

Ранее Трамп допустил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в мае, поскольку у него запланирован визит в страну в середине месяца. На вопрос о возможной встрече с российским коллегой он ответил, что пока не думал об этом, но рассмотрит такую идею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

    Во Франции оценили победу оппозиционного кандидата в Румынии

    Шансы Китая справиться с потерей американского рынка оценили

    В России предсказали новые попытки ВСУ прорваться в несколько регионов России

    Ученые создадут сумку из кожи динозавра возрастом 66 миллионов лет

    Временный поверенный в делах США прибыла на Украину

    На Украине подтвердили приближение российских войск к Днепропетровской области

    Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

    Раскрыта тайна австрийской мумии

    Собянин рассказал о темпах роста экономики Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости