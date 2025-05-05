В Кремле оценили слова Трампа о проведении встречи с Путиным в мае

Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но конкретики по дате нет

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима, однако конкретики по ее срокам пока нет. Об этом этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что встреча лидеров стран явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, несомненно, необходима. Она должна быть подготовлена соответствующим образом, требуются усилия на самых разных уровнях. Также необходимо продолжение контактов, которые были запущены и продолжаются до сих пор», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что конкретики касаемо даты и места возможной встречи глав государств пока нет.

Ранее Трамп допустил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в мае, поскольку у него запланирован визит в страну в середине месяца. На вопрос о возможной встрече с российским коллегой он ответил, что пока не думал об этом, но рассмотрит такую идею.