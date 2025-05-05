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03:49, 5 мая 2025Мир

Трамп допустил личную встречу с Путиным в мае

Трамп заявил, что подумает над встречей с Путиным в Саудовской Аравии в мае
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в мае. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп намерен посетить королевство в середине месяца. На вопрос о возможной встрече с российским коллегой он ответил, что пока об этом не думал. «Я не знаю, мы должны подумать об этом», — добавил политик.

Ранее Трамп заявил, что лидеры стран Евросоюза неоднократно обращались к нему с просьбой связаться с Путиным, так как он якобы не отвечает на их звонки.

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