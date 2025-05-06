Пакистан решил закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов

Пакистан закрывает воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов

Власти Пакистана приняли решение закрыть свое воздушное пространство для всех рейсов на 48 часов. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 6 мая стало известно, что армия Индии начала «Операцию Синдур», ударив по Пакистану. Так, индийская сторона нанесла ракетные удары по Котли, Бахвалпуру и Музаффарабаду. При этом в в Минобороны Индии проинформировали, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Страна нанесла ракетные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

30 апреля Индия объявила о временном закрытии своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Пакистаном. Как уточнялось, ограничение вступило в силу с 30 апреля и будет действовать до 23 мая.

29 апреля на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. Напряженность на границе двух стран происходила уже несколько раз. Поводом для конфликта стал террористический акт, произошедший 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир.