Саратовский аэропорт принял летевшие в Москву самолеты

Саратовский аэропорт Гагарин принял 9 самолетов, летевших в Москву

Саратовский аэропорт Гагарин принял девять самолетов, летевших в Москву из российских регионов, а также Грузии, Турции, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что аэропорт Гагарин был использован в качестве запасного. Авиагавань приняла самолеты, следовавшие из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи.

Ранее в столичном аэропорту Жуковский был введен план «Ковер», подразумевающий ограничение на прием и выпуск самолетов. Ограничения были введены в 21:19 по московскому времени.