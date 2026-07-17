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Силовые структуры
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11:49, 17 июля 2026Силовые структуры

По делу о похищении членами ОПГ жены российского бизнесмена появились подробности

В Краснодаре начался суд по делу об убийстве жены бизнесмена из Новороссийска
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре начался суд над двумя участниками организованной преступной группировки (ОПГ) по делу о похищении Юлии Григоренко, супруги предпринимателя из Новороссийска, и дальнейшей жестокой расправе над ней. Об этом пишет «КП-Кубань».

Всего в преступлении участвовало трое, но организатор преступной схемы, 30-летний Ридван Алиев, скончался от сердечного приступа после задержания. По материалам дела, именно он планировал разбойные нападения на «богатых людей», а информацию о жертвах получал от знакомого адвоката.

В суде подсудимые заявили, что действовали по «заданию спецслужб». Потерпевший, муж жертвы Роман Григоренко, потребовал 200 миллионов рублей компенсации морального вреда. Когда один из фигурантов попытался оспорить сумму, Григоренко назвал поведение подсудимых хладнокровным цинизмом.

Трагедия произошла в 2023 году. Преступники вывезли женщину в лес, нанесли ей 15 ножевых ранений, а затем начали шантажировать ее мужа, требуя 26 биткоинов (около 87 миллионов рублей) за возвращение «живой» супруги.

Ранее следователь предъявил обвинение 18-летней жительнице Сургута, участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске.

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