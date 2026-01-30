Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:23, 30 января 2026Силовые структуры

Восстановлена картина похищения российского подростка

Жительница Сургута не признает вину в афере с похищением подростка в Красноярске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователь предъявил обвинение 18-летней жительнице Сургута, участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушке вменили мошенничество. Она не признает своей вины, уточняет ТАСС. Ее зовут Аделина Батырова. Она заявляла, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, они угрожали ей ОМОНом и судом, а также назвали данные ее близких.

Следствием восстановлена картина произошедших событий. По данным ведомства, в январе девушка вступила в преступный сговор с мошенниками и по их указанию прилетела в Красноярск. 22 января она пришла домой к 14-летнему подростку, чей отец является крупным бизнесменом. В коттедже элитного поселка девушка и подросток вместе взломали четыре сейфа и забрали из них 2,5 миллиона рублей. Вечером в ресторане Батырова передала деньги курьеру, оставив себе около 31 тысячи рублей. Затем она увезла подростка в арендованную неизвестными квартиру, где ждала дальнейших указаний.

Центральный суд Красноярска арестовал девушку на два месяца.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Невролог подсказал простой домашний тест для выявления раннего симптома деменции

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok