Обвиняемую в афере с похищением подростка 18-летнюю россиянку арестовали

Суд арестовал обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске девушку

Суд арестовал 18-летнюю девушку, обвиняемую в афере с похищением подростка в Красноярске, на 1 месяц 27 суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Выяснилось, что она прибыла в Красноярск из Сургута. Девушка, сопровождая школьника, предполагала, что проходит обучение в школе спецслужб.

Во время заседания россиянка заявила, что тоже является жертвой. Она просила судью не лишать ее свободы, чтобы остаться в Красноярске и помогать следствию.

До этого стало известно, что якобы похищенного 14-летнего подростка в Красноярске признали потерпевшим.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

Следователи установили, что вместе с подростком та взломала сейфы его отца и похитила три миллиона рублей.