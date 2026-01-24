Раскрыта роль находившейся с пропавшим в Красноярске подростком девушки

СК: 18-летняя девушка из Сургута вместе с подростком взломала сейфы его отца

Находившаяся рядом с 14-летним подростком из Красноярска 18-летняя жительница Сургута вместе с ним взломала сейфы его отца и похитила три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Фигурантка задержана. Она подозревается по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По версии следствия, 21 января, действуя сообща с аферистами, фигурантка прилетела в Красноярск. 22 января она пришла к дому, где проживал подросток. Вместе они взломали сейф и похитили деньги. Затем, вечером того же дня она передала похищенное мошенникам, но часть денег оставила себе. После этого девушка отвела подростка в снятую квартиру ждать дальнейших указаний.

Ранее правоохранители установили, что сургучанка оказалась вовлечена в преступную схему.